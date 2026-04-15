A Bari, nel reparto di ortopedia dell’ospedale San Paolo, si è verificata una tragica perdita. Un ragazzo di 17 anni, proveniente da Gioia del Colle, è deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile dopo aver subito un intervento alla tibia. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità.

Al San Paolo di Bari si è consumata una tragedia. Un giovane di Gioia del Colle, Gianvito, è deceduto in ospedale la notte tra il 13 ed il 14 aprile in seguito ad un’operazione alla tibia. Procedendo con ordine, il ragazzo era stato vittima di un incidente in moto, il 5 aprile, quando era giunto in ospedale i medici l’hanno urgentemente operato e fornito un fissatore per la gamba. Dopo una settimana di ricovero in Ortopedia, lunedì era stato programmato un secondo intervento e non sembrava ci fossero particolari complicanze, oltretutto la gravità della situazione era considerata bassa. Rientrato in stanza, Gianvito ha parlato con la famiglia e messaggiato con il padre fino alle 23, poi ha allertato gli infermieri in quanto avvertiva dolori lancinanti, trattati con un antidolorifico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 17enne morto dopo l’operazione alla tibia, indagini a Bari

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