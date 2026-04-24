Negli Stati Uniti sono in corso indagini su almeno 10-11 scienziati che lavoravano in settori strategici e sono scomparsi senza lasciare traccia. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze delle assenze misteriose di questi esperti, alcuni dei quali risultano essere morti in modo sospetto. La scomparsa di questi scienziati ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.

Negli Stati Uniti sono in corso approfondite indagini per capire cosa è successo ad almeno 10-11 scienziati impegnati in settori strategici e scomparsi nel nulla. Ebbene, qualcosa di molto simile sta interessando anche la Cina. Negli ultimi anni Pechino ha fatto i conti con una serie di improvvisi decessi tra i suoi ricercatori di alto livello. Questo ha spinto le autorità a fare luce sull’accaduto, visto che i dossier maneggiati dalle vittime riguardano temi sensibili come l’intelligenza artificiale militare, le armi ipersoniche e la difesa spaziale. Ecco che cosa sta succedendo e che cosa sappiamo. Il mistero degli scienziati cinesi scomparsi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Morti in circostanze sospette": il mistero degli scienziati cinesi scomparsi nel nulla

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