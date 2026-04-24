Nel corso delle ultime settimane negli Stati Uniti sono scomparsi o sono stati trovati morti in circostanze poco chiare undici scienziati. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e politica, con il coinvolgimento anche dell’Fbi per approfondire le cause di queste sparizioni e decessi. Tra le figure coinvolte ci sono ricercatori di diversi settori scientifici, e la vicenda ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla possibile connessione tra i casi.

“È una questione piuttosto seria, si spera sia una coincidenza”. Per gli 11 scienziati scomparsi negli Stati Uniti si è mosso persino Donald Trump. Come riportato in Italia da SkyTg24 negli ultimi tre anni sono evaporati nel nulla o addirittura morti una dozzina di esperti e rinomati scienziati nel campo nucleare e aerospaziale. Secondo gli investigatori non è stato trovato alcun collegamento tra i differenti casi, ma alcuni dettagli hanno alimentato ipotesi, teorie e speculazioni. Intanto la Commissione di vigilanza del Congresso ha annunciato l’apertura di un’indagine formale che coinvolge Fbi, D ipartimento della Difesa, Dipartimento dell’Energia e Nasa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 11 scienziati morti o spariti nel nulla in circostanze misteriose, Trump: “È una questione piuttosto seria, si spera sia una coincidenza”. Indaga l’Fbi

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