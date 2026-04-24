La Procura di Rimini ha programmato un sopralluogo tecnico nella spa dell’hotel Duca dei Montefeltro di Pennabilli, previsto per il mese di maggio, probabilmente il 13. Si tratta di un’operazione che rappresenta un passo importante nelle indagini sulla morte di Matteo Brandimarti, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. L’intervento fa parte delle iniziative per raccogliere elementi e approfondire quanto accaduto.

Un nuovo passaggio chiave nelle indagini sulla morte di Matteo Brandimarti. La Procura di Rimini ha fissato per il mese di maggio (probabilmente il giorno 13) un sopralluogo tecnico nella spa dell’hotel Duca dei Montefeltro di Pennabilli. L’11enne ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nello scarico della vasca idromassaggio, la mattina del giorno di Pasqua. L’accertamento vedrà la presenza dei consulenti tecnici della Procura e delle parti, con il coordinamento dei carabinieri della compagnia di Novafeltria. L’obiettivo è chiaro: tornare sul luogo della tragedia per analizzare nel dettaglio la vasca, verificare gli impianti e ricostruire con precisione cosa è accaduto in quei momenti drammatici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Matteo, via alle perizie nell’hotel

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