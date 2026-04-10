A Rimini, è deceduto il bambino di 12 anni rimasto bloccato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli. Il ragazzo, originario di Ascoli Piceno, era stato sott’acqua per circa cinque minuti prima che i soccorsi intervenissero. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’accaduto e hanno avviato un’indagine sulla sicurezza della struttura.

Si sono spente definitivamente le speranze per Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di una vasca idromassaggio e restando sott’acqua per quasi cinque minuti. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, è stato dichiarato il decesso. Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia quando, tutti insieme, stavano utilizzando la Spa dell’hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli, in provincia di Rimini, nella mattinata di Pasqua. Improvvisamente, non vedendolo né sentendolo, è scattato l’allarme: una delle gambe del 12enne è rimasta incastrata per il risucchio di uno dei bocchettoni sott’acqua nella piscina con il piccolo che per quasi cinque minuti non ha potuto respirare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rimini, è morto Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di Pennabilli

Pennabilli (RN), morte cerebrale per il 12enne risucchiato dall'idromassaggio in hotel, aperto fascicolo per omicidio colposoDichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella spa a Pennabilli: indagini per omicidio colposo e verifiche sui sistemi di sicurezza della...

Rimini, dichiarato morto il 12enne risucchiato in bocchettone idromassaggioÈ stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese.

Temi più discussi: San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La Procura di Rimini procederà per...; Rimini – Intrappolato nell’idromassaggio, muore dopo quattro giorni di agonia il 12enne Matteo Brandimarti: indagini per omicidio colposo; Morì a 35 anni per una diagnosi di carcinoma tardiva, Asl condannata a risarcire i familiari con 260mila euro; Resta intrappolato nel bocchettone d’aspirazione dell’idromassaggio, 12enne muore dopo giorni di agonia.

Morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di Pasqua: avviata la donazione degli organiLa famiglia di Matteo Brandimarti ha compiuto una scelta di grande umanità, permettendo di salvare altre vite. La tragedia era avvenuta nella Spa di un hotel di Pennabilli (Rimini) durante le vacanze. ilrestodelcarlino.it

Morto il dodicenne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio. Fascicolo per omicidio colposoMatteo Brandimarti era in vacanza a Pennabilli con la famiglia. Estratto dall’acqua non aveva mai ripreso conoscenza e giovedì pomeriggio era stata dichiarata ... bologna.repubblica.it

È morto Matteo Brandimarti, il ragazzino di 12 anni rimasto vittima di un grave incidente avvenuto nella mattinata del giorno di Pasqua nella vasca della spa dell’hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli nel Riminese. Ne era stata dichiarata la morte cerebrale ed - facebook.com facebook