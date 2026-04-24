Morte avvelenate | sul papà ' possibile degradazione della ricina nel tempo'

Le analisi del sangue di un uomo indicano la presenza di ricina, una sostanza altamente tossica. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla possibile degradazione nel tempo di questa sostanza. La famiglia ha segnalato che si tratta di un episodio che richiede ulteriori approfondimenti, mentre le autorità stanno valutando i risultati dei test e le eventuali implicazioni legali. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con molti che attendono aggiornamenti ufficiali.

La negatività alla ricina registrata nelle analisi del sangue di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara e Antonella Di Ielsi - le due donne morte nei giorni di Natale a Pietracatella per avvelenamento - potrebbe essere causata dalla degradazione alla sostanza dovuta al momento delle analisi effettuate. Lo riferisce la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, pubblicando alcuni stralci delle analisi del Centro antiveleni di Pavia che hanno certificato l'"intossicazione acuta" da ricina nelle analisi del sangue delle due vittime. Il tossicologo ha evidenziato che "la negatività dei campioni biologici riferibili a Giovanni Di Vita può...🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papàConfermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi e, allo stesso tempo, invece, confermata la... Mamma e figlia morte avvelenate: confermata negatività alla ricina per il papàConfermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi e, allo stesso tempo, invece, confermata la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papà; Morte avvelenate, parla il padre Gianni Di Vita: ultime notizie; Morte avvelenate, confermata la negatività alla ricina per il papà; Morte avvelenate, confermata la negatività alla ricina per il papà: positive al veleno Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi. Morte avvelenate: sul papà 'possibile degradazione della ricina nel tempo'La negatività alla ricina registrata nelle analisi del sangue di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara e Antonella Di Ielsi - le due donne morte nei giorni di Natale a Pietracatella per avvelenamen ... ansa.it Morte avvelenate: arrivati risultati su Gianni Di Vita, negativo alla ricinaLe analisi sul sangue di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara e Antonella Di Ielsi - le due donne morte nei giorni di Natale a Pietracatella per grave intossicazione da ricina - hanno accertato ... ansa.it Mamma e figlia morte in Molise, le analisi confermano: avvelenate con la ricina Approfondisci qui - facebook.com facebook Mamma e figlia morte in Molise, le analisi confermano: avvelenate con la ricina Approfondisci qui x.com