Morte avvelenate confermata negatività alla ricina per il papà

È stata confermata la positività alla ricina per la quindicenne e la madre, mentre il padre è risultato negativo al test. La notizia arriva nel contesto di un’indagine sulla possibile esposizione a questa sostanza. Gli accertamenti sono stati condotti per chiarire i dettagli e determinare eventuali responsabilità. La famiglia si trova ora sotto osservazione, mentre le autorità continuano le verifiche.

Confermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi e, allo stesso tempo, invece, confermata la negatività allo stesso veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella morte dopo Natale, inizialmente per sospetta intossicazione alimentare, ora presumibilmente avvelenate. Sono le ultime indiscrezioni, che arrivano da fonti qualificate, dall'inchiesta sul giallo di Pietracatella. A giorni, comunque, arriverà dal Centro antiveleni di Pavia la relazione ufficiale con tutti i dettagli e i risultati finali degli esami svolti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papà Madre e figlia morte avvelenate, la Procura invita alla cautela: “Nessuna certezza su esposizione alla ricina”I pm richiamano alla cautela sull’avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella. Madre e figlia morte a Campobasso furono avvelenate da ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...