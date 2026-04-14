Mamma e figlia morte avvelenate | confermata negatività alla ricina per il papà

Nella vicenda riguardante la morte di una madre e della sua figlia, le analisi hanno confermato che entrambe erano state avvelenate con ricina. Il padre, sottoposto a controlli, è risultato negativo alla presenza di questa sostanza. Le indagini continuano per chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Confermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi e, allo stesso tempo, invece, confermata la negatività allo stesso veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella morte dopo Natale, inizialmente per sospetta intossicazione alimentare, ora presumibilmente avvelenate. Sono le ultime indiscrezioni, che arrivano da fonti qualificate, dall’inchiesta sul giallo di Pietracatella. A giorni, comunque, arriverà dal Centro antiveleni di Pavia la relazione ufficiale con tutti i dettagli e i risultati finali degli esami svolti.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mamma e figlia morte avvelenate: confermata negatività alla ricina per il papà Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papàConfermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi e, allo stesso tempo, invece, confermata la... Mamma e figlie avvelenate: confermata negatività alla ricina per il papàÈ stata confermata la positività alla ricina per Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte avvelenate durante le vacanze natalizie dello...