Le autorità indagano sul cellulare di Alice, una ragazza di 19 anni, nel tentativo di chiarire i motivi dietro il duplice omicidio che ha coinvolto la sorella di 15 anni e la madre, decedute tra il 27 e il 28 dicembre scorso a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La scena del delitto e le prove digitali sono al centro delle verifiche degli inquirenti, che cercano di ricostruire quanto accaduto in quella tragica notte.

È nel telefonino della 19enne Alice Di Vita che potrebbe nascondersi la chiave del mistero sul duplice omicidio della sorella minore Sara, 15 anni e della madre, la cinquantenne Antonella Ielsi, morte nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Entrambe avvelenate con la ricina, come conferma il centro antiveleni di Pavia. La procura di Larino indaga contro ignoti ma il cerchio si stringe attorno a un elenco di undici nomi: gli inquirenti puntano a ricostruire i rapporti con le vittime proprio grazie all’analisi di chiamate, video, foto e chat sul dispositivo mobile di Alice, che non è indagata e resta parte offesa, nel mese di dicembre.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte a Campobasso, gli inquirenti si concentrano sul cellulare di Alice

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