Le indagini sulla morte di una madre e di sua figlia a Campobasso si sono concentrate su un avvelenamento da ricina, non su un'intossicazione alimentare. Le due persone sono decedute tra il 27 e il 28 dicembre presso il nosocomio locale, dopo aver accusato un malore. Fino a questo momento, le cause sono state attribuite a un avvelenamento, e le autorità continuano le verifiche.

Svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un malore inizialmente attribuito a una presunta tossinfezione alimentare. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le due donne di Pietracatella sarebbero state avvelenate con ricina, una sostanza altamente tossica contenuta nei semi della pianta del ricino. La Procura di Campobasso ha aperto un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, ipotizzando il duplice omicidio volontario. Le tracce della sostanza sarebbero emerse nel corso degli accertamenti tossicologici eseguiti su campioni biologici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non fu intossicazione ma avvelenamento da ricina. Svolta sul caso della madre e figlia morte a Campobasso

Articoli correlati

Intossicazione a Campobasso, svolta nell’inchiesta su morte madre e figlia: avvelenate dalla ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Mamma e figlia morte a Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: “Sono state avvelenate con ricina”Svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara: le due non sarebbero state vittime di una intossicazione alimentare ma...

Una raccolta di contenuti su Non fu intossicazione ma avvelenamento...

Temi più discussi: Non fu intossicazione ma omicidio, madre e figlia morte avvelenate; Mamma e figlia 15enne morte dopo pranzo di Natale a Campobasso: escluse 1300 sostanze, indagini vicine alla svolta; Madre e figlia morte intossicate dopo il cenone di Natale, indagini vicine a una svolta. Il padre sopravvissuto e le ombre sui medici: cosa era successo; Usa e Israele attaccano Natanz, Medio Oriente sull'orlo del disastro? Aiea: Evitare un incidente nucleare.

Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Jelsi sono state avvelenate. Non fu intossicazione ma omicidioSvolta nel caso di madre e figlia morte subito dopo Natale all’ospedale di Campobasso per quella che si credeva fosse stata un’intossicazione alimentare. Nuovo fascicolo d’indagine contro ignoti ... quotidiano.net

Mamma e figlia morte a Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: Sono state avvelenate con ricinaSvolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara: le due non sarebbero state vittime di una intossicazione alimentare ma sarebbero ... fanpage.it

Tragedia di Pietracatella, svolta nelle indagini sulla morte della 15enne Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, di 50 anni, decedute a poche ore di distanza tra il 27 e 28 dice - facebook.com facebook

Torri di Quartesolo (Vi), svolta nel giallo di Diana Canevarolo: fu un incidente. Secondo gli esami medici, la 49enne cadde da sola battendo la testa, mentre era molto ubriaca. Morì due giorni dopo. x.com