Mamma e figlia morte a Campobasso escluso ‘rilascio lento’ della ricina | in corso indagini sull'avvelenamento

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono in corso indagini riguardo alla morte di una madre e di sua figlia, entrambe decedute recentemente. Le autorità hanno escluso che l'avvelenamento sia stato causato dal rilascio lento della sostanza tossica nota come ricina. I consulenti degli investigatori stanno lavorando per chiarire le cause e le circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa delle due donne.

I consulenti degli investigatori che stanno lavorando sul sospetto avvelenamento della 16enne Sara e di sua madre Antonella Di Ielsi, 51 anni, le due donne morte a Pietracatella (Campobasso) escluderebbero il 'rilascio lento' della ricina. Proseguono le indagini, con interrogatori e sopralluoghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, gli investigatori escludono un rilascio lento della ricinaI consulenti degli investigatori che indagano sul sospetto avvelenamento di mamma e figlia morte a Pietracatella nei giorni di Natale avrebbero...

Non fu intossicazione ma avvelenamento da ricina. Svolta sul caso della madre e figlia morte a CampobassoSvolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre...

Temi più discussi: Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Ore 14 2025/26 - Mamma e figlia morte dopo pranzo di Natale: non fu intossicazione ma omicidio - 31/03/2026 - Video.

Mamma e figlia morte a Campobasso, il legale di un medico: In pronto soccorso impossibile scoprire la ricinaA Fanpage.it Fabio Albino, legale di uno dei cinque medici indagati per la morte di madre e figlia a Campobasso: Se venisse confermata l'ipotesi ... fanpage.it

Mamma e figlia morte per avvelenamento, si indaga per duplice omicidio: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Mamma e figlia morte per avvelenamento, si indaga per duplice omicidio: cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Benvenuta negli ANTA Ti amiamo tanto cara moglie e mamma Lucia… Auguri di cuore da parte nostra - facebook.com facebook

Mamma, oggi 22 anni senza di te: mi hai insegnato tutto x.com