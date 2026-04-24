Due medici dell’ospedale San Luca sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Vallo della Lucania. La vicenda riguarda la morte di una donna di 55 anni di Vibonati, avvenuta dopo un intervento chirurgico. L’indagine è stata avviata per accertare le eventuali responsabilità legate al decesso. La donna era stata sottoposta a un intervento presso la struttura sanitaria prima di perdere la vita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due medici dell’ospedale San Luca sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Vallo della Lucania per la morte di una donna di 55 anni di Vibonati. Si tratta di un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell’autopsia. L’inchiesta si concentra sul decorso post-operatorio dopo l’intervento di rimozione di un angioma cerebrale. L’operazione era stata inizialmente giudicata riuscita, ma le condizioni della paziente sono peggiorate nelle ore successive in terapia intensiva. Acquisite le cartelle cliniche. Gli inquirenti stanno ricostruendo le fasi dell’assistenza per verificare il rispetto dei protocolli e accertare eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morta dopo intervento chirurgico nel Salernitano, due medici indagati

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