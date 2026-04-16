Morto dopo l' intervento per il palloncino gastrico indagati due medici

La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. L'indagine riguarda la morte di un uomo di 64 anni di Campobello di Licata, deceduto tra l'1 e il 2 aprile, poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale. L'uomo aveva subito un intervento con il palloncino gastrico.

La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un 64enne di Campobello di Licata, deceduto nella notte tra l'1 e il 2 aprile, poche ore dopo essere stato dimesso dalla struttura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Morto dopo l'intervento allo stomaco, indagati due mediciLa procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati due medici del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulla... Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, due medici indagati anche per falso in cartella clinicaNuova contestazione della Procura di Napoli nei confronti di due dei sette indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi risarcimento a moglie e figlia. Morto dopo l’intervento chirurgico, la lesione causata dai medici; Paziente muore dopo l’intervento al pancreas, indagati due anestesisti; Muore a 64 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: parte l'indagine, bloccati i funerali; Muore in ospedale dopo l'incidente: scattano le indagini sul caso del 17enne di Palo. Gianvito morto a 17 anni dopo intervento alla tibia: Sportivo e sanissimo, ora vogliamo la veritàGianvito Pascullo avrebbe spento la sua diciottesima candelina tra qualche mese. Dopo un incidente lo studente di Palo del Colle è stato operato all’ospedale ... bari.repubblica.it Operato alla tibia dopo un incidente stradale, 17enne muore in ospedale: aperta un’inchiesta a BariUn ragazzo barese di 17 anni è morto la notte tra il 13 e il 14 aprile dopo essere stati sottoposto a un intervento chirurgico alla tibia a seguito di ... fanpage.it È stato trovato morto in casa pochi giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova. La causa del decesso, accertata dall’autopsia: dissezione aortica con rottura, è morto dissanguato. La vittima, un uomo di 60 anni, s - facebook.com facebook La storia del neonato morto dopo le percosse a Novara. Dopo un primo ricovero fu ridato ai genitori x.com