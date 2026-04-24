Morengo nel nuovo quartiere residenziale spunta il primo supermercato del paese

A Morengo, nel nuovo quartiere residenziale, è stato aperto il primo supermercato del paese. Dopo molti anni di inattività, nel piccolo centro della Bassa Orientale si registra un cambiamento con l'inaugurazione di questa struttura. La notizia rappresenta un passo importante per la comunità locale, che ora può contare su un punto vendita nelle vicinanze. La presenza del supermercato segna un nuovo sviluppo nel settore commerciale del paese.

Morengo. Dopo un periodo di immobilismo lungo decenni nel piccolo centro della Bassa Orientale, qualcosa inizia a muoversi. Da qualche tempo l’area a est della provinciale che porta a Cologno al Serio è stata transennata. Il progetto, promosso dalla Respedil di Morengo, rientra nell’ambito del Piano attuativo denominato “AtR-S”, che prevede la realizzazione di un comparto a destinazione mista. L’intervento si sviluppa su una superficie complessiva di circa 90mila metri quadrati: 25mila destinati al residenziale, 11mila al settore commerciale e produttivo, mentre circa 54mila metri quadrati saranno riservati a infrastrutture pubbliche, tra cui strade, parcheggi e aree verdi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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