Da ex allevamento dismesso a nuovo quartiere residenziale | via al recupero dell’area Fossocanale

Il progetto di riqualificazione di via Fossocanale nasce dalla volontà di trasformare un’area industriale abbandonata in un nuovo quartiere residenziale. La zona, finora ricoperta di capannoni vuoti e sporcizia, diventerà un quartiere verde e vivace. Un ex allevamento dismesso, che per anni ha rappresentato un simbolo di abbandono, verrà ristrutturato e integrato nel nuovo spazio urbano. La riqualificazione mira a creare spazi abitativi più moderni e a migliorare la qualità della vita dei residenti.

L’intervento nel quartiere di Borgo Rivo a Terni su una superficie di oltre quattromila metri quadrati: l’area com’è e come sarà Là dove oggi ci sono capannoni dismessi e degrado, domani ci sarà un quartiere residenziale immerso nel verde. Una vasta area oggi in stato di abbandono, segnata da vecchi capannoni agricoli dismessi, è destinata a trasformarsi in un nuovo insediamento residenziale integrato nel paesaggio collinare a nord di Borgo Rivo. È questo l’obiettivo del piano attuativo di iniziativa privata presentato per la località Fossocanale, che prevede la riqualificazione urbanistica di un comparto di oltre 31.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

