Mordacci su Bugonia | Non è un film ecologista ma una pellicola sulla limitatezza delle capacità umane

Durante una proiezione al cinema Conca Verde, un intervento di Mordacci ha chiarito che il film Bugonia non si concentra sull’ecologia, ma affronta il tema della fragilità delle capacità umane. La sala si è trasformata in un’aula universitaria, con il pubblico che ha ascoltato attentamente le osservazioni dell’intervento. La discussione ha suscitato interesse tra gli spettatori, interessati a comprendere meglio il messaggio del film.

Bergamo. Si accendono le luci e la sala 1 del cinema Conca Verde si trasforma in un’aula universitaria. Per questa volta, la lezione è tenuta da Roberto Mordacci, professore di Filosofia Morale e prorettore alle Scienze umani e sociali dell’Università Vita-Salute San Raffaele, che è già stato ospite in un’edizione passata della kermesse. “La salvezza viene da Andromeda. Complottismi allo sbando e ironia fantascientifica ”, questo il titolo dell’incontro che è seguito alla visione di Bugonia, di Yorgos Lanthimos, uno dei film più importanti della stagione cinematografica 2025-2026.L’incontro è una vera e propria riflessione e analisi comunicativo-filosofica rispetto a temi, linguaggi e scelte stilistiche del film.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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