La cerimonia degli Oscar 2026 si avvicina e tra i film in corsa c'è anche “Bugonia”. La pellicola è tra i candidati alla categoria di miglior film, insieme ad altri titoli che hanno catturato l’attenzione del pubblico e della critica. La notte degli Oscar si terrà a breve, portando con sé l’attesa di conoscere i vincitori dei premi più ambiti del cinema mondiale.

Opera del regista Yorgos Lanthimos, Bugonia ha ricevuto 4 nomination: Miglior colonna sonora, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior attrice protagonista e.Miglior film. La notte degli Oscar si sta avvicinando, e i candidati a vincere i premi più prestigiosi del mondo del cinema sono tutti interessanti, alcuni discussi e altri meno, ma tutti meritevoli di un approfondimento. Quest’ultimo anno i candidati sono tutti molto diversi tra loro e le scelte sono state discusse; ci sono stati tanti film esclusi che secondo il pubblicano meritavano almeno una nomination, ma anche tanti titoli che hanno stupito e sorpreso gli spettatori. Per questo, mi sembra doveroso approfondire il discorso di almeno quelli che sono i film candidati al premio più ambito: l’Oscar al Miglior film 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Chi vincerà l’Oscar come miglior film nel 2026? – Parliamo di Bugonia

Chi vincerà l’Oscar come miglior film nel 2026? – Parliamo di FrankensteinOpera del regista Guillermo del Toro, Frankenstein ha ricevuto 9 nomination: Miglior colonna sonora, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior...

Chi vincerà l’Oscar come miglior film nel 2026? – Parliamo di L’agente segretoOpera del regista Kleber Mendonça Filho, L’agente segreto ha ricevuto 4 nomination: Miglior casting, Miglior film internazionale, Miglior attore...

Contenuti utili per approfondire Parliamo di Bugonia.

Temi più discussi: Bafta 2026, nomination e guida completa: chi vince stasera a Londra vince agli Oscar; BAFTA 2026, chi vince? I principali favoriti della serata; Bugonia: Emma Stone al centro di una commedia sci-fi candidata agli Oscar.

Chalamet contro DiCaprio, chi vincerà l'Oscar 2026? La sfida che racconta un passaggio di testimoneTimothée Chalamet o Leonardo DiCaprio? La corsa all’Oscar per miglior attore protagonista viene raccontata sempre più spesso come un duello, anche perché i premi di stagione hanno già alimentato una ... ilmessaggero.it

Chalamet contro DiCaprio, chi vincerà l'Oscar 2026? La sfida che racconta un passaggio di testimoneEthan Hawke, per Blue Moon, porta il profilo dell’attore di mestiere in stato di grazia: può raccogliere voti trasversali quando l’Academy vuole premiare la qualità pura, senza effetto-star. Michael ... ilmessaggero.it

"What's your favorite season" "AWARDS!" La nostra rubrica Lost in Translation diventa maratona Academy Awards Sentimental Value | Lunedì 2 Marzo ore 18:40 Bugonia | Martedì 3 Marzo ore 19:00 Una Battaglia Dopo L'Altra | Mercoledì 4 Marzo ore - facebook.com facebook