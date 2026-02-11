1 bambino su 4 non riconosce una violazione della privacy ma aumenta del 20% la capacità di individuare i deepfake

Un bambino su quattro nella scuola primaria non sa riconoscere una violazione della privacy online. Solo il 46% dei piccoli riesce a capire quando i propri dati sono a rischio. La capacità di individuare i deepfake, invece, è aumentata del 20% rispetto a qualche tempo fa. I risultati arrivano da uno studio che mostra come i più giovani abbiano ancora molta strada da fare per diventare utenti digitali consapevoli.

Un bambino su quattro nella scuola primaria non riconosce i rischi legati al digitale e meno di uno su due – il 46% – è in grado di individuare una possibile violazione della privacy. Sono alcuni dei dati emersi dalla valutazione d’impatto del programma di educazione digitale NeoConnessi, promosso da WindTre, presentati a Roma nella sede dell’associazione Civita in occasione del Safer Internet Day. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su scuola primaria La Spagna apre un’inchiesta su Meta per violazione della privacy. Sanchez: «I dirigenti dovranno rendere contro al Congresso» Safer Internet Day: 1 bambino su 4 non riconosce i rischi legati al digitale ma l’educazione funziona A Roma si parla di sicurezza online nelle scuole. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su scuola primaria Argomenti discussi: 1 bambino su 4 non riconosce una violazione della privacy, ma aumenta del 20% la capacità di individuare i deepfake; Safer Internet Day: Windtre, un bambino su quattro non riconosce i rischi legati al digitale; Sovrappeso 1 bimbo su 3, i consigli dei pediatri per stili di vita sani; Safer Internet Day 2026: l'educazione digitale a scuola funziona, lo conferma la ricerca. Safer Internet Day, 1 bambino su 4 non riconosce i rischi legati al digitaleUn bambino su 4 nella scuola primaria non riconosce i rischi legati al digitale e meno di 1 su 2 (46%) è in grado di riconoscere una possibile violazione della privacy ... msn.com Minori migranti: in Perù 1 bambino su 4 non va a scuolal’insufficiente spazio a disposizione (45%). la mancanza di accesso a Internet per iscriversi (29%). l’arrivo dopo la chiusura delle iscrizioni (23%) siano tra i principali ostacoli all'istruzione ... savethechildren.it Un bambino su 4 nella scuola primaria non riconosce i rischi legati al digitale e meno di 1 su 2 (46%) è in grado di riconoscere una possibile violazione della privacy #Initalia #TopNewsItalpress x.com Progetto Città. . “È un orecchio acerbo, un orecchio bambino…” (G. Rodari) Con questo orecchio acerbo si riconosce e si rinnova ad Albissola Marina la biblioteca Tantestoriepergiocare (0–11 anni). Un luogo accogliente, a misura di bambino, dove le storie cr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.