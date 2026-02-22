Morciano Sindaco nel caos | 4 dimissioni Corte dei Conti e un’aula

Il sindaco di Morciano si trova nel vortice di una crisi politica dopo aver presentato quattro dimissioni consecutive, causate da divergenti accordi all'interno della maggioranza e dai rilievi mossi dalla Corte dei Conti. La situazione si aggrava con l’assenza di un’unità tra i consiglieri e l’incertezza sulla stabilità dell’amministrazione comunale. La città assiste alla frattura del quadro politico locale, mentre si cerca una soluzione immediata.

Morciano, un Sindaco sull’Orlo del Baratro: Tra Dimissioni, Accordi, Rilievi della Corte dei Conti e una Maggioranza in Frantumi. La situazione politica a Morciano di Romagna è giunta a un punto di svolta, con il futuro del sindaco Giorgio Ciotti e dell’intera amministrazione appeso a un filo. Dopo aver presentato le dimissioni lo scorso 2 febbraio, Ciotti non ha ancora formalizzato la sua rinuncia alla carica, innescando una serie di interrogativi e manovre che stanno destabilizzando l’equilibrio consiliare e sollevando dubbi sulla tenuta dell’azione amministrativa. Il termine ultimo per una decisione definitiva è fissato a lunedì 23 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

