Morciano Sindaco nel caos | 4 dimissioni Corte dei Conti e un’aula

Il sindaco di Morciano si trova nel vortice di una crisi politica dopo aver presentato quattro dimissioni consecutive, causate da divergenti accordi all'interno della maggioranza e dai rilievi mossi dalla Corte dei Conti. La situazione si aggrava con l’assenza di un’unità tra i consiglieri e l’incertezza sulla stabilità dell’amministrazione comunale. La città assiste alla frattura del quadro politico locale, mentre si cerca una soluzione immediata.

Morciano, un Sindaco sull’Orlo del Baratro: Tra Dimissioni, Accordi, Rilievi della Corte dei Conti e una Maggioranza in Frantumi. La situazione politica a Morciano di Romagna è giunta a un punto di svolta, con il futuro del sindaco Giorgio Ciotti e dell’intera amministrazione appeso a un filo. Dopo aver presentato le dimissioni lo scorso 2 febbraio, Ciotti non ha ancora formalizzato la sua rinuncia alla carica, innescando una serie di interrogativi e manovre che stanno destabilizzando l’equilibrio consiliare e sollevando dubbi sulla tenuta dell’azione amministrativa. Il termine ultimo per una decisione definitiva è fissato a lunedì 23 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Caos in giunta, Rinascita per Morciano: "Il sindaco pensa alle dimissioni, ma non è certo colpa nostra"

Dimissioni del sindaco Ciotti, Rinascita per Morciano: "Non siamo noi la causa di quanto accaduto"Il sindaco di Morciano, Luca Ciotti, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morciano, il sindaco Ciotti prende tempo sulle annunciate dimissioni. Il gruppo Rinascita critica il caos politico e amministrativo; Morciano di Romagna. Rinascita per Morciano sull’ex sindaco Ciotti: Il tempo delle ipotesi sembra essere finito; Morciano di Romagna, rebus dimissioni per il sindaco: ipotesi passo indietro in extremis; Coriano. Roberta Talacci, segretaria Pd: Coriano perde pezzi, e non è un caso.

Morciano. Rinascita per Morciano: L’enigma Ciotti è politico: quale maggioranza e quale programma per Morciano? L’ex sindaco non ha ritirato le dimissioni ma neanche ha ...Lo scorso 2 febbraio il sindaco Giorgio Ciotti, di cultura cattolica ma alla guida di una maggioranza con tutte le ... lapiazzarimini.it

Il sindaco Ciotti prende tempo per decidere sulle dimissioni: Rinascita per Morciano attaccaL’enigma Ciotti è politico: quale maggioranza e quale programma per Morciano?, attaccano i consiglieri di Rinascita per Morciano ... altarimini.it

Entro lunedì il sindaco può ripensarci, attacca il gruppo consigliare di Morciano - facebook.com facebook

"L’enigma Ciotti è politico: quale maggioranza e quale programma per Morciano", attaccano i consiglieri di Rinascita per Morciano #Morciano #Attualita x.com