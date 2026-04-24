Monza - Modena 1-0 | Decide Birindelli in acrobazia niente impresa per i gialli

Nel match della 36ª giornata di Serie BKT, il Monza ha vinto 1-0 contro il Modena con un gol di Birindelli, che ha segnato in acrobazia. Il Modena non è riuscito a ottenere punti in questa partita e ha subito la sconfitta, senza riuscire a impensierire la squadra avversaria. La gara si è conclusa con la vittoria del Monza, che ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.

Nulla da fare per il Modena che cede al Monza senza sfigurare nell'anticipo della trentaseiesima giornata di Serie BKT. I brianzoli fanno valere la loro qualità nei primi 45 minuti con combinazioni pregevoli e un ritmo elevato, il vantaggio dei padroni di casa arriva al 27' con un'acrobazia di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Monza-Modena 1-0: ‘golazo’ Birindelli, Ambrosino deludeVoti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie B Samuele Birindelli a segno (Ansa) –... Leggi anche: Monza - Modena, probabili formazioni | Si ferma un top, ne torna un altro. Ballottaggio a centrocampo per i gialli Altri aggiornamenti Si parla di: Basket, show e inclusione: Gioele di Lissone in campo con gli Harlem Globetrotters. Monza - Modena 1-0 | Decide Birindelli in acrobazia, niente impresa per i gialliDopo un primo tempo in apnea contro la qualità dei brianzoli, i canarini dominano la ripresa ma senza trovare il guizzo del pareggio. La Juve Stabia può avvicinarsi a -1 dal sesto posto, il Catanzaro ... modenatoday.it Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul ModenaSi chiude con la vittoria Monza per 1-0 sul Modena il primo anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie B. Decide allo U-Power Stadium,. tuttomercatoweb.com