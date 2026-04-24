Monza - Modena probabili formazioni | Si ferma un top ne torna un altro Ballottaggio a centrocampo per i gialli

A Monza, il tecnico Bianco ha deciso di escludere Azzi dalla lista dei titolari, dopo il fastidio alla schiena accusato contro il Catanzaro e l’assenza contro la Sampdoria. Per il centrocampo, si apre un ballottaggio tra alcuni giocatori, con un cambio di formazione rispetto alle precedenti partite. La squadra si prepara ad affrontare il match contro il Modena, con alcune novità in avanti e in mediana.

Sponda Monza, le scelte di BiancoNon ci sarà Azzi, l'ex di turno. L'esterno brasiliano era già stato tenuto fuori contro la Sampdoria in via precauzionale dopo il fastidio alla schiena rimediato contro il Catanzaro. In difesa è squalificato Lucchesi, a centrocampo assente Colombo.Iscriviti al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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