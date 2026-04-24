Monza batte Modena con Birindelli | la brianzola insegue il Venezia

Il Monza ha vinto 1-0 contro il Modena grazie a un gol di Birindelli al 27'. Con questa vittoria, i brianzoli salgono a 75 punti e si posizionano temporaneamente in testa alla classifica, condividendo il primo posto con il Venezia. La partita si è svolta senza ulteriori segnature o eventi significativi, confermando il risultato finale.

? Cosa sapere Birindelli segna al 27' minuto e il Monza batte il Modena per 1-0.. Il successo porta i brianzoli a 75 punti, raggiungendo momentaneamente il Venezia in vetta.. Il Monza strappa una vittoria per 1-0 contro il Modena nella prima sfida della 36^ giornata di Serie B, un successo che permette alla squadra brianzola di raggiungere momentaneamente il Venezia in vetta alla classifica. Con questo risultato, i padroni di casa si distanziano di 3 punti dal Frosinone, mentre l’attenzione si sposta ora sulla sfida tra Avellino e Bari prevista per le ore 21. L’equilibrio spezzato da Birindelli e la corsa verso la vetta. Il ritmo della gara è stato dettato da un equilibrio che ha trovato la sua crepa nel momento esatto del 27? minuto, quando Birindelli ha siglato l’unica rete della contesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza batte Modena con Birindelli: la brianzola insegue il Venezia Notizie correlate Leggi anche: Colpo Monza: l'acrobazia di Birindelli stende il Modena e aggancia il Venezia. Ora Avellino-Bari PAGELLE e TABELLINO Monza-Modena 1-0: ‘golazo’ Birindelli, Ambrosino deludeVoti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie B Samuele Birindelli a segno (Ansa) –... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie B, Catanzaro raggiunto dal Modena sul 2-2 al 95'; Ghedjemis in otto minuti la ribalta: 3 punti a Modena; Il volo del Monza, 3-0 alla Samp a Marassi e notte in vetta. Lombardo torna sulla terra; Ghedjemis, punta e… tacco: Modena ribaltato e continua la corsa alla Serie A. Il Monza stringe i denti e batte il Modena: Frosinone a -3, per la serie A servono due vittorieI brianzoli – in testa alla classifica per una notte – passano nel primo tempo con una magia di Birindelli, poi vengono messi alle corde dai canarini ma reggono grazie anche a un miracolo di Thiam. Ad ... ilgiorno.it Ancora 3 punti per il Monza, Birindelli batte di misura il Modena!A due giornate dalla fine del campionato i biancorossi, nonostante una prestazione sotto tono, fanno un altro passo verso la promozione diretta in serie A. In attesa dei risultati di Venezia e Frosino ... mbnews.it #SerieB: il #Monza continua a vincere, batte 1-0 il #Modena e conserva il secondo posto. La classifica aggiornata x.com Il Monza batte il Modena e si avvicina alla Serie A: basta Birindelli, i brianzoli agganciano momentaneamente il Venezia in vetta alla B - facebook.com facebook