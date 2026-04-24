Colpo Monza | l' acrobazia di Birindelli stende il Modena e aggancia il Venezia Ora Avellino-Bari

Nel match tra Monza e Modena, un gol spettacolare di Birindelli ha deciso la partita, portando i biancorossi al primo posto in classifica insieme al Venezia. Il difensore ha realizzato un'acrobazia che ha superato il portiere avversario, facendo pendere il risultato dalla parte dei padroni di casa. Domani, l'attenzione si sposta sulla sfida tra Avellino e Bari, mentre i lagunari sono attesi contro l’Empoli.

Il Monza continua a sognare la Serie A. La squadra di Bianco supera il Modena all’U-Power Stadium nell’anticipo della 36ª giornata. Ai padroni di casa basta un’acrobazia di Birindelli nel primo tempo per battere gli uomini di Sottil: è il quinto gol stagionale per l’esterno classe ’99. Nella ripresa Thiam salva i suoi con un miracolo su Ambrosino. I biancorossi conquistano la terza vittoria consecutiva e salgono a quota 75 punti, momentaneamente a +3 sul Frosinone, agganciando il Venezia capolista. Capitan Pessina e compagni restano però al secondo posto per gli scontri diretti a sfavore. Ancora un ko per i gialloblù, a secco di successi da un mese, fermi a 52 in zona playoff.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colpo Monza: l'acrobazia di Birindelli stende il Modena e aggancia il Venezia. Ora Avellino-Bari Notizie correlate Leggi anche: Colpo Monza: l'acrobazia di Birindelli stende il Modena e vale il primo posto. Ora Avellino-Bari Monza - Modena 1-0 | Decide Birindelli in acrobazia, niente impresa per i gialliNulla da fare per il Modena che cede al Monza senza sfigurare nell'anticipo della trentaseiesima giornata di Serie BKT. Aggiornamenti e dibattiti Colpo Monza: l'acrobazia di Birindelli stende il Modena e aggancia il Venezia. Ora Avellino-BariSpettacolare il gol del difensore biancorosso che vale il primo posto assieme ai lagunari impegnati domani contro l'Empoli. Prosegue il momento complicato degli emiliani ... msn.com Monza - Modena 1-0 | Decide Birindelli in acrobazia, niente impresa per i gialliDopo un primo tempo in apnea contro la qualità dei brianzoli, i canarini dominano la ripresa ma senza trovare il guizzo del pareggio. La Juve Stabia può avvicinarsi a -1 dal sesto posto, il Catanzaro ... modenatoday.it