Montesilvano sfida il mondo | 550 atleti per il gran finale del Para-Cycling
Montesilvano si prepara ad accogliere il gran finale della Coppa del Mondo Para-Cycling, che si terrà dal 7 maggio 2026. La manifestazione vedrà la partecipazione di 550 atleti provenienti da diversi paesi, che si sfideranno sulle strade della città. L’evento rappresenta un’occasione importante per la località, che si sta attrezzando per garantire lo svolgimento della competizione.
? Cosa sapere Montesilvano ospiterà 550 atleti per il gran finale della Coppa del Mondo Para-Cycling dal 7 maggio 2026.. L'evento coinvolgerà 51 nazioni con oltre 1.000 accrediti totali per la tappa abruzzese.. Dal 7 al 10 maggio 2026, Montesilvano ospiterà la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico, portando in Abruzzo oltre 550 atleti provenienti da 51 nazioni diverse. L’appuntamento, denominato Para-Cycling Road World Cup, segna il gran finale di un circuito internazionale che ha già toccato Thailandia e Belgio. La città abruzzese si prepara a gestire un flusso massiccio di presenze: i dati attuali indicano infatti ben 1.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Para-Cycling Road World Cup: a Montesilvano oltre 500 atleti da 51 Paesi https://www.abruzzonews.eu/para-cycling-road-world-cup-montesilvano-2026-687773.html - facebook.com facebook