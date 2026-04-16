Sabato 18 aprile, il Rockspot di Milano ospiterà la seconda tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, con la partecipazione di 45 atleti. La competizione si svolgerà sulla parete di arrampicata del centro, che diventerà il fulcro dell’evento sportivo dedicato agli atleti con disabilità. La giornata vedrà sfidarsi i partecipanti in diverse categorie, con le gare che richiederanno abilità e determinazione.

Il Rockspot di Milano diventerà il cuore pulsante del Para Climbing nazionale sabato 18 aprile, quando 45 atleti si sfideranno sulla parete per la seconda tappa della Coppa Italia 2026. L’evento, che vede la partecipazione di sportivi appartenenti a diverse classi di disabilità, prevede le sessioni di qualificazione nella mattinata, dalle 10:00, e le fasi finali nel pomeriggio, a partire dalle 17:00. Le competizioni della categoria blind daranno il via alla diretta streaming disponibile sul canale Climbing TV di TV, con la cerimonia di premiazione prevista per le ore 19:00 dello stesso giorno. Protagonisti e ambizioni sulla parete milanese. La competizione non è solo una sfida tecnica, ma un banco di prova fondamentale punta al podio stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano sfida la gravità: 45 atleti per la Coppa Italia Para Climbing

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