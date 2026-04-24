Montesacro e i villini degli anni ’20 A passeggio per la Città Giardino Aniene

Il quartiere Montesacro, situato nella zona nord di Roma, vanta radici antiche e un passato ricco di vicende storiche. Tra i villini degli anni ’20 e le aree verdi, si trovano testimonianze di un’epoca che ha lasciato tracce ancora visibili nel tessuto urbano. La “Città Giardino Aniene” rappresenta uno degli insediamenti più caratteristici, con strade e costruzioni che conservano elementi di un passato recente ma significativo.

Abitato sin da tempi antichissimi, il XVI quartiere di Roma fu teatro di importanti avvenimenti nel corso della storia. Oltre ad essere stata la residenza della gens Claudia, sembra che il nome stesso “Monte Sacro” sia derivato dal monte in cui si recavano gli àuguri per predire il futuro.🔗 Leggi su Romatoday.it

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