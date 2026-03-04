Elezioni amministrative a Messina si voterà il 24 e 25 maggio | ufficializzate le date

A Messina e in tutta la Sicilia le elezioni amministrative si terranno il 24 e il 25 maggio, con le date ora ufficializzate. La comunicazione riguarda le consultazioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali, che coinvolgono cittadini e candidati di tutta la regione. La decisione è stata resa nota dalle autorità competenti e riguarda l’intero territorio siciliano.

La decisione è stata presa oggi dalla giunta regionale. Oltre che in riva allo Stretto, si voterà anche in diversi comuni della provincia e in altre città siciliane Adesso è ufficiale: a Messina e in tutta la Sicilia si voterà il 24 e il 25 maggio per le elezioni amministrative. Le date sono state ufficializzate quest'oggi dalla giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, e coincidono con quelle in cui andranno al voto anche gli altri comuni italiani. Le urne domenica 24 maggio saranno aperte dalle 7 alle 23 mentre lunedì 25 maggio gli elettori potranno votare dalle 7 alle 15. A Messina, come in altri quindici centri siciliani con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si voterà con il sistema proporzionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Elezioni comunali 2026, ufficiali le date: si vota il 24 e 25 maggioIl Viminale informa il Consiglio dei ministri: 626 Comuni al voto, 15 capoluoghi e 17 centri della provincia di Caserta.

Ufficiali le date delle amministrative in Sicilia: si terranno il 24 e 25 maggio. Ballottaggi il 7 e 8 giugnoSi terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia.

Elezioni a Messina, Paolo Todaro ritira la candidatura a sindacoPaolo Todaro ha comunicato formalmente il ritiro della propria disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco di Messina in vista delle prossime ... canalesicilia.it

