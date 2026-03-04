Una certezza c' è | si va alle urne per le amministrative il 24 e 25 maggio
Le elezioni amministrative in Sicilia sono programmate per il 24 e 25 maggio. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione riguarda le amministrative in diverse città dell’isola e coinvolge i cittadini chiamati a esprimersi sui candidati e le liste in corsa. La data è stata ufficializzata e sarà rispettata in tutto il territorio regionale.
Occhi puntati su Fratelli d'Italia che gioca da "mediano" tentando un'impresa quasi impossibile: ricucire lo strappo per le amministrative Centrosinistra spaccato, sempre più lontana l'ipotesi del Campo Largo: verso una corsa a 3 per Palazzo dei Giganti? Occhi puntati su Fratelli d'Italia che gioca da "mediano" tentando un'impresa quasi impossibile: ricucire lo strappo per le amministrative
Si andrà alle urne 24 e 25 maggio. Tra i partiti tanti nodi da sciogliereSi andrà alle urne il 24 e 25 maggio per eleggere il prossimo sindaco di Fermo con eventuale turno di ballottaggio fissato il 7 e l’8 giugno.
