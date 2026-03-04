Una certezza c' è | si va alle urne per le amministrative il 24 e 25 maggio

Le elezioni amministrative in Sicilia sono programmate per il 24 e 25 maggio. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La consultazione riguarda le amministrative in diverse città dell’isola e coinvolge i cittadini chiamati a esprimersi sui candidati e le liste in corsa. La data è stata ufficializzata e sarà rispettata in tutto il territorio regionale.