A Montelparo si avvicina il voto previsto per il 24 e 25 maggio, durante il quale gli elettori sceglieranno tra la lista Radici e Futuro e quella guidata da Screpanti. Fabio Antolini, candidato con la prima lista, ha presentato un programma che include misure per contrastare il calo della popolazione residente nel comune. La sfida si concentra sulla volontà di invertire questa tendenza demografica.

? Cosa sapere Montelparo vota il 24 e 25 maggio tra la lista Radici e Futuro e Screpanti.. Il programma di Fabio Antolini punta a contrastare il calo dei residenti a Montelparo.. Le urne di Montelparo si preparano al voto del 24 e 25 maggio quando la lista civica Radici e Futuro sfiderà l’amministrazione uscente guidata da Marino Screpanti con un programma incentrato sulla rinascita demografica e sociale. Il rinnovamento nel borgo prende forma attraverso la candidatura di Fabio Antolini, giornalista di trentotto anni che porterà l’esperienza maturata nella Pro loco e nelle associazioni culturali locali verso una gestione comunale inedita. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montelparo: sfida al sindaco per fermare il calo dei residenti

Notizie correlate

RAM: il calo del 7% non basta a fermare la crisi dei prezziLa crisi dei componenti elettronici sta mostrando i primi, seppur deboli, segnali di inversione di tendenza sul mercato europeo.

Bologna, alberi abbattuti davanti ad una scuola primaria: i bambini in lacrime scrivono al sindaco per fermare il taglio dei pioppiA Bologna, il taglio di tre pioppi storici nel giardino di una scuola provoca le lacrime dei giovani alunni L'articolo .

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Comuni del Fermano, corsa alla poltrona di sindaco: ecco gli ultimi movimenti nelle liste, squadra vincente non si cambia; Marino Screpanti scioglie la riserva, si ricandida: pronto ad una nuova sfida per Montelparo; Elezioni a Montelparo, Fabio Antolini candidato sindaco con la lista Radici e Futuro.

Elezioni a Montelparo, Fabio Antolini candidato sindaco con la lista Radici e FuturoMONTELPARO - La lista civica: «Il nostro candidato sindaco, 38 anni, alla sua prima esperienza politica, è da sempre attivo nella vita cittadina attraverso associazioni culturali, pro loco e partecipa ... cronachefermane.it

Marino Screpanti scioglie la riserva, si ricandida: pronto ad una nuova sfida per MontelparoVOTO - Dopo aver cercato invano un sostituto, il sindaco uscente ha scelto di ricandidarsi. Scepanti proverà quindi a raccogliere la fiducia dei montelparesi per quello che potrebbe essere il suo quar ... cronachefermane.it

Donazione degli organi: il Comune di Montelparo aderisce alla campagna informativa AIDO Il Comune di Montelparo aderisce alla campagna dell’AIDO per promuovere la sensibilizzazione e la raccolta del consenso alla donazione degli organi al momento d - facebook.com facebook