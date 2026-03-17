RAM | il calo del 7% non basta a fermare la crisi dei prezzi

Il mercato europeo dei componenti elettronici registra un calo dei prezzi del 7%. Questa diminuzione non sembra sufficiente a fermare la crisi dei prezzi e dei componenti, che continua a influenzare il settore. Non ci sono segnali di una ripresa immediata e la situazione rimane difficile per le aziende coinvolte in questa filiera. La situazione attuale si caratterizza per una leggera inversione di tendenza, anche se i problemi persistono.

La crisi dei componenti elettronici sta mostrando i primi, seppur deboli, segnali di inversione di tendenza sul mercato europeo. A marzo 2026 si registra un calo del 7% sui prezzi delle memorie RAM DDR5 rispetto al mese precedente, dopo una corsa ai picchi record toccati a gennaio. Nonostante questo piccolo segnale positivo, il costo medio rimane ancora quattro volte superiore ai livelli di luglio 2025, quando la situazione era stabile. L’andamento dei costi racconta una storia di volatilità estrema che ha colpito direttamente il potere d’acquisto dei consumatori italiani e tedeschi. Dopo mesi di rincari progressivi, il mercato sembra aver raggiunto un punto di saturazione dove l’aumento si è fermato per poi scendere leggermente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RAM: il calo del 7% non basta a fermare la crisi dei prezzi Articoli correlati Scarsità di ram provoca crisi nei smartphone: mercato in calo del 13%in un contesto globale segnato da una crisi della memoria, la disponibilità di RAM e di memorie di archiviazione sta influenzando in modo... Computer personalizzati venduti senza RAM: la (rischiosa) soluzione alla crisi della RAMLa crisi della RAM spinge i PC senza memoria: una scelta rischiosa per i consumatori La carenza globale di memoria RAM sta portando alcuni... Una selezione di notizie su RAM il calo del 7 non basta a fermare... RAM, la prima boccata d'ossigeno: prezzi in calo dopo mesi di aumenti recordIl mercato delle RAM in Germania mostra un primo calo dei prezzi dopo mesi di forti aumenti, segnando una riduzione media del 7,2% a marzo. tech.everyeye.it Crisi RAM: flebile calo dei prezzi a marzo, la guerra mette a rischio la discesa?I prezzi delle RAM DDR5 registrano un primo calo del 7% a marzo dopo mesi di forti aumenti. Tuttavia, rispetto a luglio 2025, i costi restano ancora oltre tre volte più alti ... hdblog.it