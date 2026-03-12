Bologna alberi abbattuti davanti ad una scuola primaria | i bambini in lacrime scrivono al sindaco per fermare il taglio dei pioppi

A Bologna, tre pioppi storici nel giardino di una scuola primaria sono stati abbattuti, lasciando i bambini molto turbati. Di fronte a questo intervento, alcuni studenti hanno scritto al sindaco chiedendo di fermare il taglio degli alberi. La scena ha suscitato emozioni tra i più piccoli, che hanno espresso il loro dispiacere attraverso lettere indirizzate alle autorità comunali.

A Bologna, il taglio di tre pioppi storici nel giardino di una scuola provoca le lacrime dei giovani alunni