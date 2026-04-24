Il prossimo 24 aprile 2026, due artisti di Montefredane si preparano a portare il loro talento sui palchi internazionali. Uno reciterà in un film diretto da Pupi Avati, mentre l’altro esporrà le sue opere alla Mostra Internazionale d’Arte presso la Biennale di Venezia. Questi eventi rappresentano un momento di visibilità globale per le loro carriere e per il loro paese di origine.

? Cosa sapere De Masi recita nel film di Pupi Avati e Maglio espone alla Biennale di Venezia.. I due artisti di Montefredane raggiungono la scena internazionale il 24 aprile 2026.. Montefredane si proietta sul palcoscenico del mondo con il successo cinematografico di De Masi e la partecipazione artistica di Maglio alla Biennale di Venezia questo venerdì 24 aprile 2026. La comunità locale celebra un momento di straordinaria rilevanza culturale, in cui le eccellenze del territorio superano i confini del borgo per incidere sulla scena internazionale. Da un lato, l’attore e autore teatrale De Masi vede la propria arte approdare nelle sale cinematografiche italiane attraverso la regia di Pupi Avati con il film Nel calore del ballo, in uscita domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montefredane conquista il mondo: De Masi al cinema e Maglio a Venezia

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