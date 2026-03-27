Un attore interpreta un personaggio nel nuovo film tratto da un romanzo di Alessia Gazzola, dove la trama si concentra sulla lotta tra il desiderio di controllo e il bisogno di leggerezza. L’attore ha dichiarato che la leggerezza non rappresenta una fuga, ma una conquista. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche e vede alla regia un regista noto nel settore.

C’è una linea sottile che separa ciò che siamo da ciò che pensavamo di diventare. Non è una frattura netta, ma uno scarto silenzioso, che si insinua nel tempo e si deposita nelle scelte, nelle rinunce, nei tentativi falliti e in quelli mai davvero iniziati. È lì che si muove Pietro Scalzi, il personaggio interpretato da Andrea Bosca in Non è la fine del mondo, il film diretto da Valentina Zanella al cinema dal 26 marzo e tratto dal romanzo di Alessia Gazzola. Un uomo adulto, riuscito, apparentemente saldo, eppure attraversato da una tensione più profonda: quella tra il controllo e il desiderio di lasciarsi andare. Il film racconta il percorso di Emma (Fotinì Peluso), una giovane donna precaria che prova a riscrivere la propria vita in una Roma “sognante e caotica”, scoprendo che ciò che sembrava una fine è in realtà un inizio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Bosca, al cinema con Non è la fine del mondo: “La leggerezza non è una fuga, è una conquista”

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