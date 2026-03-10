Sondalo nasce il primo Consiglio comunale dei ragazzi | Edoardo Peruviani eletto sindaco

Il 10 marzo 2026, nella sala consiliare del municipio di Sondalo, si è tenuta la prima riunione del Consiglio comunale dei ragazzi, un momento che segna l’avvio di un nuovo percorso di coinvolgimento civico per i giovani della comunità. Durante l’incontro, Edoardo Peruviani è stato eletto sindaco del consiglio. La seduta ha rappresentato un punto di partenza per questa iniziativa dedicata ai più giovani.

Nella sala consiliare del municipio sondalino, si è riunito per la prima volta il Consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa che inaugura una nuova stagione di partecipazione civica per i più giovani Una giornata destinata a restare nella storia della comunità di Sondalo. Martedì 10 marzo 2026, nella sala consiliare del municipio, si è riunito per la prima volta il Consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa che inaugura una nuova stagione di partecipazione civica per i più giovani. Protagonisti della mattinata sono stati gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria “E. Bianchi” dell’Istituto comprensivo “Grosio-Grosotto-Sondalo”, che hanno dato vita al primo organismo istituzionale dedicato ai ragazzi del paese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

