Metrocity al fianco di Montebello Jonico sopralluogo di Versace a Saline Joniche
Il presidente della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Versace, ha visitato Saline Joniche per discutere dei problemi del waterfront di Montebello Jonico, che da anni soffre di infiltrazioni e rischi di allagamento. Durante il sopralluogo, ha incontrato i rappresentanti locali e ha esaminato le aree più colpite, promettendo interventi concreti per migliorare la sicurezza delle case lungo la costa.
Il sindaco metropolitano facente funzioni:" C’è la volontà di correggere la progettazione iniziale del waterfront mettendo in sicurezza le abitazioni più vicine al mare e le strutture turistiche balneari " A margine di un sopralluogo sul litorale, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha incontrato il comitato dei cittadini insieme alla sindaca Maria Foti e ai tecnici di Palazzo Alvaro. L’iniziativa nasce dalle segnalazioni dei residenti di Saline Joniche, che hanno denunciato i danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che da tempo colpisce la costa. "Siamo qui grazie alle segnalazioni del comitato-ha dichiarato Versace-per prendere visione di una situazione che conoscevamo e dei danni provocati dal maltempo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Minacciati e rapinati due giovani a Saline Joniche, individuato il presunto autore grazie a una chiamata al 112La notte dell’8 febbraio, due giovani sono stati vittime di una rapina nei pressi di un ristorante a Saline Joniche.
Realizzazione ponte sullo Stretto, riunione per il ripristino e utilizzo del porto di Saline JonicheQuesta mattina, presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria, si è svolta una riunione tra il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Ciccio Rizzo, l’ammiraglio Giuseppe Sciarrone e altri membri del Comitato di gestione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alla BIT di Milano la collaborazione tra Metrocity reggina e Regione Calabria, Mantegna: non siamo solo una destinazione turistica, ma molto di più | INTERVISTA.
Metrocity al fianco del Comune di Montebello, il sindaco facente funzioni Versace incontra il comitato di Saline JonicheSiamo qui grazie alle segnalazioni del comitato di cittadini di Saline Joniche, per prendere visione di una situazione che conoscevamo e dei danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che si ... reggiotv.it
Alla BIT di Milano la collaborazione tra Metrocity reggina e Regione Calabria, Mantegna: non siamo solo una destinazione turistica, ma molto di più | INTERVISTANumeri assolutamente importanti, numeri in crescita e questo grazie anche a questa collaborazione che da più di un anno abbiamo strutturato con la regione Calabria, che ci consente di dare un maggior ... strettoweb.com
Montebello Jonico, fermato un giovane per una rapina avvenuta l’8 febbraio a Saline Joniche https://www.giornaledicalabria.it/montebello-jonico-fermato-un-giovane-per-una-rapina-avvenuta-l8-febbraio-a-saline-joniche/ facebook