Metrocity al fianco di Montebello Jonico sopralluogo di Versace a Saline Joniche

Il presidente della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Versace, ha visitato Saline Joniche per discutere dei problemi del waterfront di Montebello Jonico, che da anni soffre di infiltrazioni e rischi di allagamento. Durante il sopralluogo, ha incontrato i rappresentanti locali e ha esaminato le aree più colpite, promettendo interventi concreti per migliorare la sicurezza delle case lungo la costa.

Il sindaco metropolitano facente funzioni:" C’è la volontà di correggere la progettazione iniziale del waterfront mettendo in sicurezza le abitazioni più vicine al mare e le strutture turistiche balneari " A margine di un sopralluogo sul litorale, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha incontrato il comitato dei cittadini insieme alla sindaca Maria Foti e ai tecnici di Palazzo Alvaro. L’iniziativa nasce dalle segnalazioni dei residenti di Saline Joniche, che hanno denunciato i danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che da tempo colpisce la costa. "Siamo qui grazie alle segnalazioni del comitato-ha dichiarato Versace-per prendere visione di una situazione che conoscevamo e dei danni provocati dal maltempo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Minacciati e rapinati due giovani a Saline Joniche, individuato il presunto autore grazie a una chiamata al 112La notte dell’8 febbraio, due giovani sono stati vittime di una rapina nei pressi di un ristorante a Saline Joniche.

Realizzazione ponte sullo Stretto, riunione per il ripristino e utilizzo del porto di Saline JonicheQuesta mattina, presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria, si è svolta una riunione tra il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Ciccio Rizzo, l’ammiraglio Giuseppe Sciarrone e altri membri del Comitato di gestione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.