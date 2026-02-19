Meloni e l’appello per il Referendum | Italiani votate ma con coscienza Le parole del Presidente Mattarella? Giuste e doverose

Giorgia Meloni invita gli italiani a partecipare al referendum, spiegando che è fondamentale votare con consapevolezza. La presidente del Consiglio sottolinea che il voto deve essere basato sulle proprie convinzioni, non su influenze esterne o pressioni. La sua richiesta arriva dopo le parole di Sergio Mattarella, giudicate giuste e doverose, che hanno invitato a un confronto responsabile. Meloni insiste sulla responsabilità di ogni cittadino nel decidere il proprio futuro politico, ricordando che il voto è un diritto importante e personale.

«Il consiglio che ho da dare io agli italiani è: andate a votare, ma votate con coscienza, guardando a quello per cui state votando e non ad altro. E votate per voi, non per me, contro di me, perché non c’entra niente ». Queste le parole della premier Giorgia Meloni in un’ intervista a Skytg 24, parlando del referendum sulla riforma Nordio, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Una votazione su cui ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, partecipando straordinariamente alla seduta del Csm, ha esortato al rispetto tra le istituzioni. «Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore, ci eravamo visti la sera prima», spiega Meloni.🔗 Leggi su Open.online

