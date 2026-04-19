Il 25 aprile il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo

Il 25 aprile si svolgerà a Monte Sant’Angelo il 50° Rally della Pace, un evento che coinvolge appassionati di motori e membri della comunità locale. La manifestazione, intitolata “Verso l’alto… e oltre”, si svolgerà nella giornata di sabato e prevede diverse prove di velocità e percorsi su strada. La città si prepara ad accogliere partecipanti provenienti da diverse zone, creando un momento di incontro tra sport e tradizione.

“VERSO L’ALTO. E OLTRE”, SABATO 25 APRILE IL 50^ RALLY DELLA PACE A MONTE SANT’ANGELO Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace, un appuntamento che unisce fede e comunità. Sabato 25 aprile 2026 la nostra città sarà il punto di incontro di giovani, famiglie e associazioni per una giornata di condivisione,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il 25 aprile il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo Notizie correlate Leggi anche: Il Rally della Pace a Monte Sant’Angelo Leggi anche: Monte Sant’Angelo: sospesa la temporanea erogazione idrica il 25 ed il 26 marzo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SABATO 25 APRILE IL 50^ RALLY DELLA PACE A MONTE SANT’ANGELO; Monte Sant’Angelo, il 25 aprile al via il 50° Rally della Pace; ANPI: dal 25 aprile al 2 giugno… Primavera Resistente!; Monte Sant’Angelo: il 25 aprile parte il 50° Rally della Pace. MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo: il 25 aprile parte il 50° Rally della PaceSabato 25 la città sarà punto di incontro per giovani, famiglie e associazioni, protagonisti di una giornata all’insegna della condivisione ... statoquotidiano.it RALLY DELLA PACE Monte Sant’Angelo, il 25 aprile al via il 50° Rally della PaceL'evento vedrà la partecipazione di giovani, famiglie e associazioni in una giornata dedicata alla riflessione, alla condivisione ... statoquotidiano.it MERCATO SETTIMANALE POSTICIPATO A DOMENICA 26 APRILE Il 25 aprile, oltre a coincidere con la Festa della Liberazione, vedrà a Monte Sant’Angelo lo svolgimento del Rally diocesano della Pace, un evento che richiamerà numerosi partecipanti anch facebook