Monopattini slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione

L’obbligo di assicurazione per i monopattini, previsto inizialmente per i prossimi mesi, è stato posticipato di due. La nuova data di entrata in vigore è fissata a metà luglio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le persone che utilizzano questi mezzi di trasporto. La misura si applica ai monopattini in sharing e a quelli di proprietà privata.

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini è stata rinviata di due mesi. La norma dunque entrerà in vigore a metà luglio. Perplessi i consumatori. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione Monopattini, slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione Notizie correlate Leggi anche: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio Leggi anche: Slitta l’obbligo di assicurazione per i monopattini. Si temono rincari Altri aggiornamenti Temi più discussi: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio; Monopattini, l'obbligo di assicurazione RC slitta al 16 luglio. Ma dal 17 maggio serve il targhino; Per i monopattini obbligo di targa dal 16 maggio, slitta di due mesi l'assicurazione Rc; Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta. Monopattini, cambia tutto all’ultimo minuto: assicurazione rinviata al 16 luglio, targa obbligatoria da maggioL’obbligo di assicurazione per i monopattini slitta al 16 luglio 2026 per problemi tecnici. Confermata invece la targa dal 16 maggio: cosa cambia davvero. panorama.it Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc. Cosa sapere ... tg24.sky.it #TG2000 - Slitta l’obbligo di #assicurazione per i #monopattini. Si temono rincari #24aprile #Mobilità #Trasporti #CodicedellaStrada #Salvini #Cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it @mitgov_it x.com L'Immediato. . MONOPATTINI SELVAGGI A FOGGIA , la stradale: “Slalom nel traffico senza casco, c’è trascuratezza rispetto alle regole. A bordo anche bambini di 10 anni” - facebook.com facebook