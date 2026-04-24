Monopattini slitta di 2 mesi l’obbligo di assicurazione

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’obbligo di assicurazione per i monopattini, previsto inizialmente per i prossimi mesi, è stato posticipato di due. La nuova data di entrata in vigore è fissata a metà luglio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le persone che utilizzano questi mezzi di trasporto. La misura si applica ai monopattini in sharing e a quelli di proprietà privata.

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini è stata rinviata di due mesi. La norma dunque entrerà in vigore a metà luglio. Perplessi i consumatori. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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