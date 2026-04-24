Mondiali prezzi folli | un biglietto per la finale a 2,3 milioni

I biglietti per la finale dei Mondiali presso il MetLife Stadium sono stati venduti a prezzi che arrivano fino a 2,3 milioni di dollari, secondo quanto riportato sul mercato FIFA. Questa cifra rappresenta un record per il costo di ingresso a una partita di questa portata. La richiesta elevata ha portato a un aumento sostanziale delle quotazioni, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti da tutto il mondo.

? Cosa sapere Biglietti per la finale al MetLife Stadium raggiungono i 2,3 milioni di dollari sul mercato FIFA.. La federazione incassa commissioni del 15% sulla rivendita ufficiale senza limiti ai prezzi massimi.. Il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey, alcuni biglietti per la finale dei Mondiali sono stati messi in vendita sul mercato di rivendita ufficiale della FIFA con un prezzo che raggiunge i 2.299.998,85 dollari per singolo posto in tribuna inferiore. La cifra astronomica, che riguarda quattro posti in una zona non particolarmente esclusiva dello stadio, evidenzia una deriva economica senza precedenti per l’evento calcistico più atteso del pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali, prezzi folli: un biglietto per la finale a 2,3 milioni Notizie correlate Donato Di Santo bloccato in Thailandia dalla guerra. “Prezzi folli, non posso comprare un nuovo biglietto”Monticello Brianza (Lecco), 19 marzo 2026 - Vacanze forzate a oltranza in Thailandia per lo “zio Donato“. Leggi anche: Il calcio senza bagarini secondo la Fifa: un biglietto per la finale Mondiale costa 2,3 milioni di dollari Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ice, costi alle stelle, politiche migratorie di Trump: così i Mondiali di calcio 2026 rischiano il flop; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; Riti scaramantici e superstizioni folli dei calciatori ai Mondiali; Balls up, questi folli Mondiali. Mondiali 2026, prezzi folli: biglietti impossibili! Quanto costa la finaleSi accende il dibattito per quanto riguarda le tariffe per accedere nei vari stadi e vedere le gare della rassegna iridata tra Stati Uniti, Messico e Canada ... tuttosport.com I Mondiali di calcio Usa? Una trappola per spennare i tifosiPrezzi assurdi per chi vuol vedere una partita del mondiale. Per esempio, il costo del biglietto di un viaggio in treno sale da 13 a 150 dollari ... milanofinanza.it Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/coro-no-ripescaggio-dell-italia-mondiali-trump-non-ci-penso-AIGe6GgC #calcio #mondiali #Italia #Trump #IlSole24Ore - facebook.com facebook Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, coro di no a Zampolli. E Trump: “Non ci sto pensando più di tanto” x.com