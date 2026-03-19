Donato Di Santo si trova attualmente in Thailandia, dove è rimasto bloccato a causa della guerra in corso. A causa dei prezzi elevati, non riesce ad acquistare un nuovo biglietto per tornare a casa. La sua permanenza si protrae da diversi giorni e la situazione gli impedisce di tornare in Italia. La sua vacanza si è trasformata in un soggiorno forzato.

Monticello Brianza (Lecco), 19 marzo 2026 - Vacanze forzate a oltranza in Thailandia per lo “zio Donato“. Donato Di Santo, 42enne di Monticello Brianza, è bloccato nel Paese del sud-est asiatico in seguito alla guerra in Iran, con la conseguente riduzione dei voli e l’impennata dei prezzi dei biglietti aerei. Lo zio Donato, come lo conoscono e chiamano tutti, anche sui social, è partito per le ferie in Thailandia il 27 febbraio. Avrebbe dovuto rientrare a casa dopo due settimane, invece ne sono passate quasi tre e non sa ancora quando potrà ripartire. Che si sarebbe messa male, Donato lo ha capito quasi subito, al primo scalo a Doha, in Qatar, proprio la notte in cui è scattata l’offensiva di americani e israeliani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donato Di Santo bloccato in Thailandia dalla guerra. “Prezzi folli, non posso comprare un nuovo biglietto”

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