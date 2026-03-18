Mondello | 13 lotti al mare regole severe per il 2026

La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di tredici lotti demaniali sulla spiaggia di Mondello a Palermo, con regole molto rigide in vista del 2026. L’operazione riguarda terreni lungo la costa, e le procedure sono state definite per garantire trasparenza e rispetto delle normative vigenti. L’assegnazione coinvolge diversi soggetti interessati a operare sulla spiaggia.

La Regione Siciliana ha reso pubblico l’avviso per assegnare tredici lotti demaniali sulla spiaggia di Mondello a Palermo. Le aree da mille metri quadrati ciascuna saranno messe a disposizione per attività turistiche e ricreative nella stagione balneare del 2026. L’assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha definito regole stringenti: nessun tornello, divieto di cabine in serie e obbligo di pulizia. I termini per le richieste scattano il 30 aprile per la prima parte della stagione e il 31 maggio per la seconda. Regole severe per un mare accessibile. Il bando stabilisce che i lotti devono essere gestiti senza creare barriere fisiche all’accesso dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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