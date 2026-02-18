L' arresto dell' ex vicesindaco di Sabaudia Secci ma si attende la decisione sull' istanza di ricusazione

Giovanni Secci, ex vicesindaco di Sabaudia, è stato arrestato ieri sera perché la magistratura lo accusa di aver violato le norme sulla corruzione. Le forze dell'ordine sono entrate nella sua abitazione e l'hanno portato via in manette. La decisione sulle eventuali ulteriori misure dipende ancora da un giudice, che deve valutare l’istanza di ricusazione presentata dai difensori.

Interviene il legale dell'indagato, l'avvocato Renato Archidiacono: "Il gip non poteva emettere il provvedimento fino alla conclusione del procedimento di ricusazione" L'ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci arrestato ieri in esecuzione di un'ordinanza ai domiciliari firmata dal gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario. L'inchiesta, che ha portato all'arresto anche di due dirigenti comunali e vede indagato in stato di libertào anche il sindaco Alberto Mosca, riguarda l'ipotesi di turbativa d'asta in relazione all'assegnazione dei chioschi sul lungomare nella stagione estiva 2025.🔗 Leggi su Latinatoday.it Terremoto a Sabaudia: il vicesindaco Secci si dimette. Indagato per l’assegnazione dei chioschi sulla spiaggiaIl recente terremoto politico a Sabaudia vede il vicesindaco Secci dimettersi, coinvolto nell’indagine sull’assegnazione dei chioschi sulla spiaggia. Inchiesta sui chioschi: arrestato l'ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni SecciGiovanni Secci, ex vicesindaco di Sabaudia, è stato arrestato questa mattina perché la procura di Latina ha ritenuto che fosse coinvolto in un'inchiesta sui chioschi del lungomare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ucraina, arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’inchiesta per corruzione; L’ex ministro dell’energia ucraino arrestato mentre cercava di lasciare il paese; Venezuela, il giallo dell'ex ministro Alex Saab: arrestato a Caracas, scaricato dal regime e ora nel mirino degli Usa; Ucraina. Corruzione: arrestato l’ex ministro dell’Energia: fermato al confine mentre tentava di fuggire. Venezuela, il giallo dell’ex ministro Alex Saab: arrestato a Caracas, scaricato dal regime e ora nel mirino degli UsaEx titolare dell'Industria e uomo d’affari vicino a Maduro, già graziato da Biden, risulta detenuto a Caracas: Washington ne chiede l’estradizione per usarlo come testimone chiave contro il regime ... ilfattoquotidiano.it Inchiesta sui chioschi: arrestato l'ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni SecciIn attesa della discussione sulla richiesta di ricusazione del gip, è stata accolta la richiesta della procura: Secci e due dirigenti comunali sono ai domiciliari ... latinatoday.it Inchiesta sui chioschi: ai domiciliari l’ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci x.com Inchiesta chioschi di Sabaudia Parla la difesa dell’ex vicesindaco Secci. L’avvocato Archidiacono è netto: «Siamo convinti della totale insussistenza delle contestazioni che ci vengono formulate». Le indagini proseguono, mentre la difesa ribadisce pie facebook