A Fermo, domani alle 12 scadrà il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni comunali. Quattro candidati si sfideranno alle urne: Di Ruscio, Malvatani, Scarfini e Tosoni. Domenica si svolgerà un dibattito pubblico al Caldarette Ete, dove i candidati avranno l’opportunità di confrontarsi sulle proposte e i programmi. La campagna elettorale entra così nel vivo con questa fase finale di presentazione delle candidature.

? Cosa sapere Domani alle 12 scade il termine per presentare le liste elettorali a Fermo.. I quattro candidati Di Ruscio, Malvatani, Scarfini e Tosoni si scontreranno domenica al Caldarette Ete.. Domani, alle ore 12, scatta il termine ultimo per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali di Fermo previste per il 24 e il 25 maggio, un momento che definirà i nomi dei quattro consiglieri che affiancheranno i candidati al sindaco. Siamo a pochi passi dal momento della verità. vive tra i vicoli del centro o frequenta le botteghe storiche, la politica non è solo carta stampata, ma è il volto di chi domani, con la firma su un modulo, darà ufficialmente il via alla corsa verso il palazzo comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, corsa al Comune: scatta il termine per le liste e il dibattito

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