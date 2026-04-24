Modric cameriere Bremer gelataio Gatti muratore | i giocatori di Milan-Juve in un' altra vita

Prima di diventare calciatori di alto livello, alcuni tra i protagonisti di Milan-Juve hanno svolto lavori molto diversi. Un centrocampista ha lavorato come cameriere, un difensore come gelataio e un altro come muratore. Questi passaggi mostrano come alcune carriere sportive siano state precedute da esperienze lavorative variegate, prima di arrivare ai livelli professionistici. La partita ha così riproposto storie di vite che avrebbero potuto prendere direzioni diverse.

Se il loro destino avesse girato al contrario, potreste ritrovarvi a cena in un ristorante con Modric a servirvi ai tavoli, oppure sul divano di casa con Fofana che vi consegna la pizza a domicilio. Magari con qualche nota di “Way 45” in sottofondo – alias Rafa Leao – mentre in tv va in scena una partita di football americano in cui McKennie e David fanno touchdown. Nel frattempo, Gatti vi sistema la serratura di casa. Milan-Juve è anche questo: una sfida che vive dentro destini che potevano prendere direzioni completamente opposte. Abbiamo scelto dieci storie (cinque per parte) di giocatori che, per un attimo, avrebbero potuto essere tutt’altro da ciò che sono oggi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric cameriere, Bremer gelataio, Gatti muratore: i giocatori di Milan-Juve in un'altra vita Notizie correlate Galatasaray Juve 1-2 LIVE: doppietta di Koopmeiners! Infortunio per Bremer, entra Gatti al suo postoCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Rakitic su Modric: «Vederlo così felice al Milan è fantastico! Lui è come un fratello maggiore. Credo che tutti i giocatori del Milan…»Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano... Altri aggiornamenti Futuro Modric, Milan gelato: ora è ansia rossoneraIl futuro di Luka Modric al Milan appare in dubbio con il centrocampista rossonero che non avrebbe ancora deciso se restare o meno a Milanello per la prossima stagione. Milan preoccupato per il futuro ... calciomercato.it Milan, Modric recordman e sempre più leader: ecco le opzioni per il futuroA 40 anni suonati Luka Modric è sempre più protagonista del Milan e nello scorso match di campionato contro il Como, il centrocampista croato ha sforato il muro dei 2000 minuti disputati in questa ... calciomercato.com