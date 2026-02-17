Galatasaray Juve 1-2 LIVE | doppietta di Koopmeiners! Infortunio per Bremer entra Gatti al suo posto

Il match tra Galatasaray e Juventus si è concluso con la vittoria degli italiani, grazie alla doppietta di Koopmeiners. Durante la partita, Bremer si è infortunato, costringendo Allegri a sostituirlo con Gatti. Koopmeiners ha segnato due gol fondamentali nel secondo tempo, aprendo le speranze della Juventus di passare il turno.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 1-2: sintesi e moviola. 36? AMMONITO SPALLETTI – Cartellino giallo per il tecnico della Juventus, eccesso di proteste per l'allenatore della Juve. Ammonito anche un membro dello staff del Galatasaray, 34? CAMBIO JUVE – Fuori Bremer, dentro Gatti.