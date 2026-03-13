Rakitic su Modric | Vederlo così felice al Milan è fantastico! Lui è come un fratello maggiore Credo che tutti i giocatori del Milan…

Rakitic ha commentato la situazione di Modric, affermando che vederlo felice al Milan è una cosa positiva. Ha aggiunto che il giocatore croato è come un fratello maggiore per lui e ha espresso il suo apprezzamento per la sua felicità nel nuovo club. Le parole di Rakitic sottolineano il legame tra i due e il buon stato d’animo di Modric dopo il trasferimento.

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