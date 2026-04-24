A Monza, il Modena ha chiuso la partita con una sconfitta per 1-0, in una gara che ha visto la squadra in versione diesel, probabilmente già affaticata dal finale di stagione. La partita si è conclusa con il Monza che ha conquistato i tre punti, lasciando il Modena con qualche rammarico. La sfida si è svolta il 24 aprile 2026 e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all'ultimo minuto.

Monza, 24 aprile 2026 – L a versione diesel del Modena di fine stagione regolare, rischia di portar con sé in prossimità della bandiera a scacchi qualche bel rimpianto. Anche a Monza, un primo tempo soporifero lascia spazio ad una ripresa progressivamente migliore e diversa, caratterizzata da un ritmo più alto. “What if.”, direbbero oggi i ragazzi che ben conoscono i social. Ovvero, cosa sarebbe stato se. il Modena avesse approcciato diversamente alcune partite di questo stranissimo periodo, successivo alla pausa per le Nazionali di fine marzo. Vero, ci sono le assenze. Vero, c’è un obiettivo teoricamente raggiunto ma da cementificare (il sesto posto, ora a rischio, peraltro perché se oggi alle 15 la Juve Stabia vince a Pescara sarà aggancio).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, a Monza partenza diesel. Altro ko, finisce 1-0

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