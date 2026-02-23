Grottazzolina l’ultima in casa finisce con un ko Contro il forte Modena difficile fare di meglio

Una sconfitta casalinga si è verificata quando la squadra locale ha affrontato il forte Modena, a causa di una prestazione difficile da migliorare. La squadra di casa ha faticato a contenere gli avversari, che hanno dominato in tutti i set. I giocatori hanno tentato di reagire, ma la differenza di livello si è fatta sentire chiaramente. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando spazio alle riflessioni sul futuro.