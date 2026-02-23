Grottazzolina l’ultima in casa finisce con un ko Contro il forte Modena difficile fare di meglio
Una sconfitta casalinga si è verificata quando la squadra locale ha affrontato il forte Modena, a causa di una prestazione difficile da migliorare. La squadra di casa ha faticato a contenere gli avversari, che hanno dominato in tutti i set. I giocatori hanno tentato di reagire, ma la differenza di livello si è fatta sentire chiaramente. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando spazio alle riflessioni sul futuro.
GROTTAZZOLINA 0 MODENA 3 YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 9, Cubito ne, Vecchi ne, Falaschi, Stankovic ne, Pellacani 6, Petkov 4, Fedrizzi 7, Marchiani ne, Koprivica ne, Tatarov 15, Marchisio (L1) 46% (23% perf.). All. Ortenzi Viceall. Minnoni - Romiti VALSA GROUP MODENA: Massari ne, Perry (L1) 42% (33% perf.), Mati 7, Sanguinetti 14, Tizi-Oualou 3, Davyskiba 13, Tauletta ne, Porro 11, Menchetti (L2) ne, Anzani ne, Buchegger 9, Bento 1, Ikhbayri ne, Giraudo ne. All. Giuliani Viceall. Ciamarra - Lionetti Parziali: 26-28 (28’) 18-25 (23’) 20-25 (23’) Arbitri: Salvati – Armandola (Polenta) C’è Modena al Palasavelli di Porto San Giorgio per salutare la Superlega in casa Yuasa Battery Grottazzolina che si chiude con un netto 3-0 da parte della squadra di coach Giuliani che conquista punti pesanti per la propria classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
