Mobilità sostenibile a ' impatto zero' anche sul portafoglio | quanto si risparmia a Bari usando bici e car sharing

A Bari, sempre più persone scelgono di spostarsi utilizzando bici e servizi di car sharing, riducendo così l’uso dell’auto privata. La città ha visto un cambiamento nel modo di muoversi, soprattutto nelle zone centrali come corso Vittorio Emanuele e il lungomare. Questa tendenza si riflette anche sui costi di mobilità, con risparmi evidenti per chi opta per mezzi più sostenibili.

Bari ha smesso di correre solo in macchina. Se un tempo il barese verace considerava l'auto come un'estensione del proprio salotto, oggi basta affacciarsi su corso Vittorio Emanuele o sul lungomare per capire che ‘il vento è cambiato’. Non è solo una questione di moda, ma di numeri: gli incentivi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dialogo tra bici, treno e mare: la mobilità sostenibile connette costa ed entroterra Umbria ciclabile: 11 comuni beneficiari del piano “Bici in Comune” per mobilità sostenibile e turismo lento.L’Umbria si prepara a una svolta nella mobilità sostenibile e nel turismo lento, grazie all’approvazione del bando nazionale “Bici in Comune”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La crisi energetica sta fermando il diritto alla mobilità?; Bolzano, una hydrogen valley per la mobilità sostenibile; Hydrogen Valley da 35 milioni in Alto Adige, l’Italia accelera sulla mobilità sostenibile; CA Auto Bank, Drivalia e CUS Torino insieme per promuovere mobilità sostenibile e benessere attraverso lo sport. Mobilità sostenibile: il Comune di Alba e LAMORO a Dublino nell’ambito del progetto TenConnecT – Interreg EuropeTrasformare la mobilità regionale integrando i Piani di Mobilità Urbana Sostenibile con le strategie regionali e il potenziale della TEN-T Nelle settimane ... atnews.it Mobilità sostenibile a Genova: boom del bike sharing con 18 mila corse in un meseIl bike sharing continua a crescere a Genova: il noleggio rapido di biciclette e altri mezzi di piccole dimensioni si consolida come alleato di chi vive e frequenta la città, configurandosi come natur ... mentelocale.it Mobilità sostenibile e rigenerazione urbana: il Comune di San Benedetto dei Marsi mette in campo il progetto "Bene in bici" https://www.terremarsicane.it/mobilita-sostenibile-e-rigenerazione-urbana-il-comune-di-san-benedetto-dei-marsi-mette-in-campo-il-pro - facebook.com facebook