Mobilità scuola 2026 quando e come si conoscerà l’esito dei movimenti

Gli Uffici Scolastici Provinciali dovranno trasmettere al sistema informativo nazionale i dati delle domande di mobilità per l'anno scolastico 20262027. Le scadenze per l'invio sono fissate al 7 maggio 2026 per docenti e personale educativo, mentre il personale ATA avrà tempo fino al 21 maggio 2026. I risultati delle assegnazioni saranno comunicati successivamente, ma al momento non ci sono date ufficiali stabilite.

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno il compito di comunicare al SIDI le domande di mobilità per l'anno scolastico 20262027, con scadenze distinte per categoria: 7 maggio 2026 per docenti e personale educativo, 21 maggio 2026 per il personale ATA. Il 29 maggio i docenti conosceranno l’esito della propria istanza, il personale educativo e gli ATA dovranno aspettare rispettivamente il 4 e il 12 giugno. Di seguito come si sapranno gli esiti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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